医療機関などを運営する「北九州病院グループ」は、看護師を養成する4年制の単科大学「西日本看護医療大」を来年4月、北九州市小倉北区に開設すると発表した。看護学部看護学科（1学年定員80人）を設ける。市内で大学の看護系学科が新設されるのは約30年ぶり。10月28日付で文部科学省が設置を認可した。