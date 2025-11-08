¡ã¥Þ¥ª¥¿¥¤ ¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥ó2ÆüÌÜ¡þ7Æü¡þ¥¶¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥¢¥¤¥é¥ó¥ÉCC¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡Ë¡þ7295¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡äÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤È¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÎÎ¾¼´¤ÇÀï¤¦ÀõÃÏÍÎÍ¤¡£ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼Âè3Àï¡ÖÃæÆü¥¯¥é¥¦¥ó¥º¡×¤Ç4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»4¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Áá¡¹¤ËÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥·¡¼¥É¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Ô¤Ã¤¿¤ê´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¥¹¥ä¥¹¥ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Î¿Æ»Ò¥¶¥ë¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ÖÍèÇ¯¤â½Ð¤é