＜ワールドワイド・テクノロジー選手権2日目◇7日◇エル・カルドナルatディアマンテ（メキシコ）◇7452ヤード・パー72＞米国男子ツアーは第2ラウンドが終了した。〔写真〕外ブラの偽物クラブが蔓延中ピン『G440 MAX ドライバー』の違いはどこ？日本勢は4人が出場している。金谷拓実がトータル7アンダー・34位タイで日本勢トップ。これが米ツアー復帰戦の星野陸也と久常涼がトータル5アンダー・65位タイで予選通過を果たした。