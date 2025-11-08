＜ACNチャンピオンシップ2日目◇7日◇三木ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇7004ヤード・パー71＞パパになっての初優勝へ、今平周吾が首位と2打差の8アンダー・2位タイと絶好の位置で決勝ラウンドに進出した。1カ月前の「バンテリン東海クラシック」（3位）から「ショットに手ごたえが出てきた」と好調を持続中。思い出に残る通算11勝目に向けて、準備は整っている。【写真】合格おめでとう！笑いと涙のプロテストフォト集今平が今秋、