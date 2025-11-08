元プロ野球選手・佐々木主浩氏の妻で、元女優の榎本加奈子さん（４５）が７日、インスタグラムのストーリーズを更新。白甘鯛釣りの様子を投稿した。榎本さんは船上で釣ったばかりの魚を持つ写真を添え、「焼津港超高級魚白甘鯛さま」と記述。干物にしているカットや、「津本式包丁は良く切れます」と愛用の包丁も紹介した。夫、佐々木氏が釣り好きの影響もあり、たびたび一緒に釣りを楽しむ写真を投稿している榎本さん。