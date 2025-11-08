今年5月、新潟県柏崎市内の商業施設で炊飯器などを盗んだ疑いで、調理師の女が逮捕されました。窃盗の疑いで逮捕されたのは、柏崎市に住む調理師の女(43)です。女は5月4日午後3時半すぎ、柏崎市内の商業施設で、炊飯器とラグの2点（販売価格合計5万600円相当）を盗んだ疑いがもたれています。被害店舗からの届出で事件が発覚。警察によりますと、女は犯行当時にマスクを着用し、商品をカートに入れて買い物をするふりをしな