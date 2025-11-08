米ホワイトハウスで記者会見するレビット報道官＝4日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】ハンガリーのオルバン首相が7日のトランプ米大統領との会談でレビット大統領報道官の仕事ぶりを評価し、トランプ氏に「彼女を雇わせてもらえないだろうか？」と冗談交じりに尋ねる場面があった。トランプ氏は笑顔になり、レビット氏に「われわれを見捨てないでね」と懇願した。レビット氏はホワイトハウスでの会談中、トラ