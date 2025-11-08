シンクロナイズド女子準決勝で演技する森ひかる（右）、田中沙季組＝パンプロナ（共同）【パンプロナ（スペイン）共同】トランポリンの世界選手権第3日は7日、スペインのパンプロナで行われ、五輪では実施されないシンクロナイズドの女子は森ひかる（GATE）田中沙季（金沢学院大ク）組が準決勝で3位となり、8組（各国・地域最大1組）による9日の決勝に進んだ。田中希湖（金沢学院大ク）高橋明里（大泉スワローク）組は7位で落選