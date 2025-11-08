マリナーズのローリー捕手＝10月、トロント（ゲッティ＝共同）【ニューヨーク共同】米大リーグ機構は7日、打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞のア・リーグ受賞者を発表し、捕手部門では両リーグ最多の60本塁打をマークしたマリナーズのローリーが初めて選ばれた。外野手では打率3割3分1厘、53本塁打、114打点を記録したヤンキースのジャッジが5度目の選出となった。同賞は各球団の監督やコーチの投票で決まる。