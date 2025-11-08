アイドルグループ・乃木坂46の元メンバー・畠中清羅（29）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。6日間“ユニクロ着回し”コーデを披露した。【動画】畠中清羅が披露した、6日間“ユニクロ着回し”コーデ畠中は「ブラウンニットでmonday→sunday」「今回は “6days ver.” で撮ってみたよ」と玄関から出てくる姿を撮影した動画で、６日分の「#UNIQLOコーデ」をアップ。ブラウンのニットにパンツやスカート、ブランドバッグ