【モデルプレス＝2025/11/08】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里（おおたに・えみり）が、ファッション＆音楽イベント「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」（10月18日開催＠千葉・幕張メッセ）に出演。バックステージでモデルプレスのインタビューに応じ、流行を生み出すTikTokの使い方や、現在開催中のツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」の裏話を語ってくれた。【写真】イコラブ人気メ