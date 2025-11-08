バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第3話にて、パンクバンドでボーカルを務めるキム・ジホが酷評を受けた。【映像】審査員が険しい顔でガチギレ…人気ボーカルが酷評を受ける瞬間Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MC