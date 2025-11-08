11月7日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「毎日メイクをプロが添削！ポイントメイク編」が紹介されました。【映像】蛯原友里「同じコスメを使ったとは思えない」プロの添削で毎日メイクが一変！ツリ目のお悩み解消法も教えてくれたのは、ヘア＆メイクアップアーティストの佐々木一憲さん。簡単に真似できてオシャレ感も好感度も高い、リアルに使えるメイクが信条。自身が発信す