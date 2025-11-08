訪問診療は、患者さんが自宅で安心して療養を続けられるようサポートする医療サービスです。今回は、訪問診療とはどのようなものなのか、「ファミリークリニック荒川」の廣田先生に解説していただきました。 監修医師：廣田 智也（ファミリークリニック荒川） 日本大学医学部卒業。東京女子医科大学整形外科の医局に入り、整形外科医として多数の地域中核病院にて患者診療に携わる。東京女子医科大