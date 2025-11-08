伊勢半は11月11日、「ヒロインメイクリアルラッシュマスカラアドバンストフィルムL25」（1,540円）を数量限定で発売します。■7色に輝くホログラムでキラキラ輝く限定カラー同商品は、ブランド誕生20周年記念アイテムの第4弾として展開するマスカラです。独自開発の「ロングEXファイバー」の配合でセパレートロングまつ毛をかなえます。短いまつ毛もキャッチできる、細い独自設計のブラシも特徴。涙・汗・皮脂・こすれに強い