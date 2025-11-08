身体的な依存から脱却した後も、精神依存や心理的な問題に対処し、再発を防ぐための継続的な支援が欠かせません。認知行動療法や動機づけ面接といった心理療法、家族支援、自助グループの活用など、多角的なアプローチが重要です。ここでは、心理社会的な治療について説明します。 監修医師：日浦 悠斗（医師） 福井大学医学部卒業。血清蛋白質と精神疾患の関係について研究をおこなう。日本精神科学会専門医。