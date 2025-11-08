俳優の風間トオルが、8日に放送されるテレビ朝日『1泊家族』(毎週日曜13:30〜14:30)に出演する。『1泊家族』＝テレビ朝日提供同番組は、日本全国の驚きの暮らしをする家庭にスタッフが1泊し、わんぱくな人生を歩む家族から人生を楽しく生きる術を学べる密着ドキュメントバラエティー。今回、ロケに向かったのは、家でも野菜を育てたり、自給自足に憧れているという風間。東京から約1時間半の場所にある、人口約1万人の埼玉県とき