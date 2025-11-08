女子プロゴルファーの上田桃子（39＝ZOZO）が8日までに自身のインスタグラムを更新。7日に38歳の誕生日を迎えた女子プロゴルファーの原江里菜（NEC）を祝福するとともに、集合ショットを披露した。ストーリーに「えりなおめでとうっ」と書き出すと、自身や原、渋野日向子、勝みなみ、小祝さくら、諸見里しのぶらが街で笑顔でピースサインをするショットをアップ。「私達といる時も、解説してる時もいつだってエリナは笑って