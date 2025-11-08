「この歳になってもパフォーマンスが上がったという姿を見せたい」 常々そう話す38歳のセッター・深津旭弘（東京グレートベアーズ）が、有言実行のパフォーマンスを見せた。 11月1日に行われた東京GB対サントリーサンバーズ大阪。東京GBはその1週間前の開幕戦でスタメンに名を連ねたバルトシュ・クレク、今橋祐希、後藤陸翔の3人がコンディション不良のためベンチを外れていた。