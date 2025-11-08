スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が７日（日本時間８日）に１―１と引き分けたエルチェ戦で公式戦７試合ぶりに先発出場し、復活をアピールした。左足首を負傷していた久保は途中出場したビルバオ戦（１日）に続き復帰２戦目でスタメンに名を連ねた。序盤から攻撃陣をけん引すると、前半２５分にはボレーシュートを放ち、ＧＫにセーブされたものの、積極的にゴールに迫った。後半１９分に負傷明