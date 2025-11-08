TBSドラマの歴代再生回数１位に火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）が、想定外の絶好調ぶりだ。秋スタートのすべてのドラマが初回視聴率を下回っていくなか、初回6.3%→第2話7.0％と上昇、第５話も7.0％をキープしている。また見逃し動画配信サービス・TVerのお気に入り登録者数も、今期ドラマの中で唯一100万を突破。それだけでなく、10月28日に放送された第４話は『VIVANT』の第５話を抜いてTBSドラマの歴代再