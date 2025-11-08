子はいつだって親の愛情を求めるもの。それは筆者自身の体験から身を持って感じることです。今回はそんな筆者の実体験をお話しします。 私だけ扱いが違うのは、どうして？ 私は三人兄弟の真ん中の長女として生まれました。そして昔からずっと、兄弟との扱いに差があると感じていたのです。 買ってもらえるものや、門限や、接し方や言葉使いなどなど。挙げるときりがないほど、兄弟と差をつけられてきたように感じています。