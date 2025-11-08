インスタグラムで娘の死去を報告米大リーグ・ドジャースのアレックス・ベシア投手が7日（日本時間8日）、自身のインスタグラムで娘の死去を報告。球団、夫人会メンバーからは続々とメッセージが届けられている。ベシアは先月、急遽チームを離脱。球団の発表では「深刻な家庭の問題に対処するため」とされ、2年連続の世界一になったワールドシリーズ（WS）のロースターにも登録されていなかった。今年4月に妻ケイラさんの妊娠