当時14歳だった少女の年齢を知りながら性交したとして、不同意性交等罪に問われた30代の男性会社員に対して、大阪地裁は10月27日、懲役3年、執行猶予5年（求刑：懲役3年6カ月）を言い渡した。被告人は少女とチャットアプリで出会い、初めて対面したその日に性交に及んだ。被告人の「金をかけずに素人と性交したい」という身勝手な目的と、少女の抱いた「性交したいだけの男とは違う」という信頼の間に、あまりにも大きなギャップが