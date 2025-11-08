俳優の堺雅人（５２）は「半沢直樹」「リーガル・ハイ」「真田丸」など多くの当たり役を持っている。人間味を感じさせる血が通った演技で数々の名作を生み出しても「まだまだ半人前。常に危機感を持っています」と慢心はない。その意欲の源泉はどこにあるのか。８年ぶりの主演映画「平場の月」（土井裕泰監督）の公開を１４日に控える国民的俳優の素顔に迫った。（有野博幸）律義で礼儀正しい堺は、記者会見や舞台あいさつで