京都市内で10月27日、ドライバーが車線変更しようとしていると逆走車と遭遇。幸い、ドライバーは接触は免れた。逆走車はその後、数百m先で正しい車線に戻ったという。一方、深夜の東京都内では電動キックボードが中央分離帯付近で突然転倒。対向車のドライバーはとっさにハンドルを切り、衝突を避けた。ドライバー「これが逆走か」緊迫の瞬間10月27日夜の京都市で、カメラが捉えた危険な瞬間だ。前方から迫りくるヘッドライト、逆