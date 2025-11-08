11月7日の夜、湯沢町にある温泉旅館の駐車場で宿泊客がクマに襲われる被害がありました。現場はJR越後湯沢駅の近くで、クマは逃走しています。被害があったのは、JR越後湯沢駅から200メートルほど離れた温泉旅館の駐車場です。警察によると、11月7日の午後9時半頃、県外から訪れた30代の男性が外出から歩いて旅館に戻ろうとしたところ、クマに襲われたということです。男性は左腕をかまれたほか、左手の甲をひっかかれるケガ