村上宗隆がポスティング申請し、メジャー全30球団に公示されたと報じられた(C)Getty Imagesヤクルトの村上宗隆がポスティングシステムを申請し、メジャー全30球団に公示されたと報じられた。【動画】フルスイングせず打球はスタンドイン！村上宗隆が逆方向へ驚愕の一発米スポーツ専門局『ESPN』のジェフ・パッサン記者も自身のXで「日本のスター三塁手であるムネタカ・ムラカミが本日ポスティングしたとのこと。これにより、今