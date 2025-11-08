7日夜、山口県宇部市の国道で乗用車とバイクが衝突する事故があり、バイクに乗っていた男性が意識不明の重体となっています。警察によりますと事故があったのは、宇部市新天町の国道交差点で、7日午後9時50分ごろ右折していた乗用車と直進してきたバイクが衝突しました。この事故でバイクに乗っていた24歳の男性が頭を強く打ち、搬送時は意識がなかったということです。現場は宇部市役所前の信号のある交差点で、警察が詳しい事故