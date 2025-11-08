ＭＬＢは７日（日本時間８日）、打撃のベストナインに相当するア・リーグのシルバースラッガー賞を発表し、Ａ・ジャッジ外野手（３３、ヤンキース）が２年連続５度目の受賞を果たした。Ｄ・ジーターらに並んで球団史上最多の受賞回数となった。ジャッジは今季、１５２試合に出場し、打率３割３分１厘で首位打者を獲得。右肘を痛めて離脱した期間がありながら、自身初の２年連続５０本塁打となる５３本塁打、１１４打点はリーグ