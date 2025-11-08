タレントなえなの（24）が、7日放送のフジテレビ系「酒のツマミになる話」（金曜午後9時）に出演。“タワマンデビュー”した年齢を明かし、出演者を驚かせた。なえなのは「マンションって何階が好きですか？」と出演者に問いかけると、「私ずっとタワマンに憧れがあって。30階に住んだんです、1回」と語った。若くしてタワーマンションに住んだことについて、千鳥のノブが「1人暮らしってこと？すごいね。（今）24歳でしょ？」と