元宝塚歌劇団の雪組娘役で女優の彩月（さいづき）つくしが7日までに、インスタグラムを更新。第2子となる次女を出産したことを報告した。彩月は、小さな手で指をつかむショットをアップ。「ご報告」と題し「このたび、第二子となる女の子を出産いたしました」「おかげさまで母子ともに健康です。」「新しい命のぬくもりに触れ、この上ない幸せとともに、命を育む尊さをあらためて感じています」などと伝えた。さらに「2年半ぶりの