コスプレーヤーえなこ（31）が7日までに、インスタグラムを更新。グラビアショットを公開した。えなこは「ファンの方に『何で2枚履きしてるの？』と聞かれたけど正直わたしも何故？と思いながら撮影しています。おそらく、編集部（秋田書店）の趣味です」とつづり、花柄のブラ＆ショーツの上にピンクに透け透けブラ＆ショーツを重ね、上にはいたショーツをずらす姿をアップした。この投稿に「二枚穿き！流行りそう」「いい趣味