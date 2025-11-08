６月３０日に第３子次女を出産した元ＡＫＢ４８で実業家の川崎希が７日に更新したブログで、次女が予防接種を受けたことを報告した。川崎はブログのタイトルを「予防接種の副反応」とし、「グーちゃんきょうはワクチンの副反応なのか微熱っぽくてゆっくりしてます」と次女の様子について記した。「予防接種２回目だと熱になるかもね〜と昨日お医者さんから聞いてたんだけど、熱自体がはじめてだからやはり心配だね」と発熱自