２０２４年度に全国の道路で起きた陥没は計９８６６件に上ることが７日、国土交通省のまとめでわかった。２３年度の１万２２０９件から２割減となった。原因別では、上下水道管などの地下埋設物の破損が全体の約２割に上り、同省は自治体に適切な点検を求めるとしている。同省によると、２４年度に見つかった陥没は、直轄国道が７２件（１％）、自治体管理の国道を含む都道府県道は１１６９件（１２％）、市区町村道が８６２５