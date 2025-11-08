大東建託は、奈良県居住の20歳以上の男女9469人を対象に「住み続けたい街」に関する調査を行い、「いい部屋ネット 住み続けたい街ランキング2025＜奈良県版＞」として結果を発表しました。調査は2025年の回答（または5年累積）をもとに集計しています。本記事では、奈良県民が選んだ「住み続けたい街（自治体）」ランキングを紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：北葛城郡王寺町／評点64.4／偏差値64.5北葛城郡