ぐずる娘に激昂し、窒息死させたなどの疑いで29歳の母親か逮捕されました。警察によりますと、29歳の母親は今月、大阪府池田市のマンションで、2歳の娘がぐずることに激高し、毛布を投げつけたうえ、毛布がかかった状態で上半身をおさえつける暴行をした疑いと、娘の胸部を圧迫して、死亡させた疑いが持たれています。解剖の結果、女の子の死因は窒息でした。警察によりますと、母親は育児に悩みストレスを抱えていて、こ