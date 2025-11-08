今季初めて出動し、軌道に積もった雪を掃き飛ばす「ササラ電車」＝8日午前6時3分、札幌市中央区札幌市中心部で8日、まとまった雪が降り、路面電車の軌道に積もった雪を掃き飛ばす除雪車両「ササラ電車」が今季初めて出動した。運行する札幌市交通事業振興公社によると、直近の10年間で2番目に早い。夜明け前の同日午前4時50分ごろ、雪が降りしきる中、市の車両基地から1台が出発。車体の前方に取り付けた竹製ブラシ「ササラ」