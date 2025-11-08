アメリカのトランプ大統領は今月、南アフリカで開かれるG20＝20か国・地域の首脳会議に政府関係者を派遣しない方針を表明しました。トランプ大統領は7日、自身のSNSで今年のG20の開催国の南アフリカについて、「白人の国民が虐殺され、土地や農場が違法に没収されている」と主張。「こうした人権侵害が続く限り」はG20に「アメリカ政府関係者は誰も出席しない」と表明しました。トランプ大統領は5月に行われた南アフリカのラマポー