8日午前3時30分ごろ、佐賀県多久市北多久町小侍で「住宅が燃えている」と消防に通報がありました。火はおよそ2時間20分後に消し止められましたが、消防によりますと2階建ての住宅が全焼したということです。この住宅に一人で暮らす73歳の男性は出火当時就寝中で、火事に気づいて逃げ出し、喉の痛みを訴えて病院に搬送されました。男性は警察の聞き取りに「パチパチという音に気づいて自力で脱出した」と話しているということで、警