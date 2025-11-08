ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャルホテル「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」(大阪市此花区)は、2025年11月7日(金)より、ミニオン・パークで会えるイルミネーションの「ミニオン」をモチーフとしたロビー装飾「ミニオンクリスマスデコレーション」を実施する。ホテル ユニバーサル ポートクリスマスデコレーション(イメージ)「ホテル ユニバーサル ポート」「ホテル ユニバー