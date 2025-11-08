11月14日（金）よる7時〜8時54分 日本テレビ系「金曜ミステリークラブ!!!〜果てしなき迷宮編〜」を放送。映画『果てしなきスカーレット』公開記念！芦田愛菜×岡田将生×吉田鋼太郎 豪華出演者たちが挑む新たな知的好奇心バラエティー。実際に世界各国で起きた摩訶不思議な7つのミステリーについて、“金曜ミステリークラブ”の会員達が繰り広げる白熱の考察バトル！ミステリー小説好きの芦田は、その衝撃の真相に辿り着けるのか!?