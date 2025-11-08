「11月8日」。今日は何の日でしょう？答えは「レントゲンの日」！1895（明治28）年に、ドイツの物理学者ヴィルヘルム・コンラート・レントゲン（通称レントゲン博士／1845〜1923年）が「X線」を発見したことにちなんで制定されました。偶然見つかった謎の光「X線」レントゲン博士は、1895（明治28）年11月8日に「X線（X−ray）」を発見したことで、1901（明治34）年に第1回のノーベル物理学賞を受賞しています。真空管を使った実験