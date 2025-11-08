ダイソーの姉妹店「スタンダードプロダクツ」で気になる商品を発見しました！海外の建物のような、おしゃれなデザインのパッケージに惹かれて購入したのは、リードスティックを使うタイプのアロマディフューザー。容器のラベルも凝っていて、プチプラの商品とは思えないクオリティです♡気になる香りを早速チェック！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アロマディフューザー（コルコバードの丘から）価格：￥550（税込