北朝鮮が7日午後、東海（トンヘ、日本名・日本海）上に弾道ミサイルを発射した。最近の米国の相次ぐ対北朝鮮制裁と米戦略資産の韓半島（朝鮮半島）展開に対する反発と解釈される。韓国軍の合同参謀本部はこの日、「午後12時35分ごろ、北の平安北道大館（テグァン）一帯から東海に発射された短距離弾道ミサイル（SRBM）と推定される発射体1発を捕捉した。このミサイルは約700キロ飛行し、日本の排他的経済水域（EEZ）外に落ちた」と