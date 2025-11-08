「絵本は物心ついたときから身近にありましたし、ある程度大人になってからも触れ合う機会はありました。僕自身も曲や歌詞を書いたり、映像や脚本を作ったりしますが、絵本もビジュアルやワードがあったりと、表現方法として共通する部分がありますし、すごく興味深いなって気づかせてもらいましたね」【写真】お子さんがいる人はもちろん、オトナでも読みたいおディーンさまが翻訳した絵本子どもたちは僕のことをユーチューバー