お笑い芸人カンニング竹山（54）が11月7日にXを更新し、「日本国国章毀損罪」（国旗損壊罪）をめぐる発言が炎上したことに対して言及した。【こちらも読む】カンニング竹山がフジテレビ関与の疑惑を否定も…落語家・立川雲水が「後輩が女を20人集めて…」と暴露竹山は10月31日配信のABEMA報道番組「Abema Prime」に出演し、参政党が参院に提出した「日本国国章毀損罪」を盛り込んだ刑法改正案について同党の梅村みずほ参院議員