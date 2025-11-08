高市首相が７日の衆院予算委員会で、単年度での基礎的財政収支（プライマリーバランス＝ＰＢ）の黒字化目標を取り下げると明言した。経済成長により中長期的な財政再建を目指す考えだが、財政規律の緩みを警戒する声も出ている。ＰＢは借金に頼らず、税収などで社会保障や公共事業など基礎的な政策経費をどれだけ賄えているかを示す。２００２年に当時の小泉内閣が「１０年代初頭の黒字化」を目標に掲げたが、リーマン・ショッ