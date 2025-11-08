2024年2月16日に株式会社東京ニュース通信社から発売された「高石あかりファースト写真集幻灯」の重版が決定。これを記念し、未公開カットが特別公開された。【写真】夕日に照らされた海辺での白ワンピSHOTなども公開現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、ヒロイン・松野トキ役として注目を集める高石。俳優としての確かな存在感はもちろん、ファッション誌や広告など、幅広いフィールドで活躍の場を広げている。そん