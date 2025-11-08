アーバンドック ららぽーと豊洲は11月22日〜24日、「らら旅まつり in アーバンドックららぽーと豊洲」を開催する。らら旅まつり in アーバンドックららぽーと豊洲期間中、1F シーサイドデッキにはキッチンカーが特別出店する。たらばがに丼やねぎ塩牛タン丼、ローストポーク丼、釜揚げしらす丼など、日本各地の名物どんぶりを販売する。特盛たらばがに丼(北海道 魚と肉と北海道 蔵)1F ノースポート/サウスポート/センターポート